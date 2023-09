Die Metal-Alben der Woche vom 08.09. mit Kvelertak, Dying Fetus, Oomph! u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 25.08. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Incantation, The Unity und Rotten Casket.

U.D.O. Dass Udo sich selbst, wenn er möchte, ein Stück weit neu erfinden kann, hat er mit WE ARE ONE (2020) bewiesen; hier liefert er erneut sein gelerntes Handwerk in perfekt geschmiedeter Form. (Hier weiterlesen) Alice Cooper ROAD ist eine Hommage an die Musiker, Roadies und Truck-Fahrer, welche Cooper in den letzten 55 Show-Jahren den Rücken freihielten. (Hier weiterlesen) Vandenberg Romero ist raus, dafür unterstützt der nicht minder versierte Schwede Mats Levén (Swedish Erotica, Yngwie Malmsteen, Candlemass) nun die ansonsten niederländische Truppe um den Namensgeber plus Schlagzeuger Koen Herfst sowie Bassist Randy van der Elsen. (Hier weiterlesen) Diese und noch…