Die Metal-Alben der Woche vom 09.10. mit Saltatio Mortis, Necrophobic u.a.

Saltatio Mortis haben es gerade noch geschafft, die Aufnahmen zu FÜR IMMER FREI vor den Corona-Ausgangsbeschränkungen zu beenden.

Die komplette Hörprobe mit Saltatio Mortis findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Septemberausgabe. *** Exklusives Saltatio Mortis-Album SONS OF SALTATIO nur in METAL HAMMER-Ausgabe 10/2020! Stolz präsentiert METAL HAMMER die exklusive CD SONS OF SALTATIO, ein von der Band liebevoll und eigenhändig zusammengestelltes Potpourri aus Raritäten, unveröffentlichtem Material und besonderen Song-Versionen! Dieses Album gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 10/2020 (ab 16.09. am Kiosk) und ist bereits jetzt hier vorbestellbar! *** Produziert wurde das zum zwanzigste Saltatio Mortis-Jubiläum erscheinende Album erneut bei Vincent Sorg in den schönen Principal-Studios. "Weitab vom Schuss in aller Abgeschiedenheit", berichtet Timo Gleichmann alias Lasterbalk der…