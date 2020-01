Die Metal-Alben der Woche vom 10.01. mit Apocalyptica, Rage, Unherz u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 22.11.2019 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Strigoi, Crystal Viper und Magic Kingdom.

Lindemann Abgründige Absurditäten wie ‘Steh auf’, ‘Allesfresser’ und ‘Knebel’ sowie die Obszönität ‘Gummi’ (deutlich glaubwürdiger übrigens als ‘Tattoo’) garantieren die von Lindemanns Haupt-Band gewohnte gruselig-geile Gänsehaut, findet Katrin Riedl in ihrer F & M-Rezension. Thorsten Zahn spricht in seiner F & M-Review davon, was Till Lindemann und Peter Tägtgren eigentlich sind: Wahre Künstler, die weit über die ihnen gesteckten Grenzen hinaus denken und auch arbeiten können. https://www.youtube.com/watch?v=Pl7lI-wdnpA&list=OLAK5uy_mThBo6YIu87j8j87WS3sVmjGgyh_VTJk8 Tygers Of Pan Tang Auch RITUAL punktet mit gepfefferter Produktions-­Power, starkem Songwriting und der saftigen Stimme von Jacopo Meille. Mehr Details könnt ihr hier nachlesen. https://www.youtube.com/watch?v=aOfxxhn-U8A Avatarium THE FIRE I LONG FOR, unser…