Die Metal-Alben der Woche vom 18.08. mit Warmen, Nocte Obducta, Skálmöld u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 21.07. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Velvet Viper, The Zenith Passage und Feuerschwanz.

Voivod Die kana­dischen Kult-Thrasher schnappen sich nicht ganz so offensichtliches Liedgut aus ihrer Band-Geschichte und nehmen es in der momentanen Band-Besetzung auf. Klassiker wie ‘Killing Technology’ oder ‘Condemned To The Gallows’ klingen frisch aufgelegt deutlich druckvoller als in ihren be­tagten Originalversionen. (Hier weiterlesen) Cadaver Auf diesem Album wird in Carcass-Manier gemetzgert (‘Postapocalyptic Grinding’, ‘The Sicker, The Better’) und mitunter apokalyptisch (‘Death Revealed’) bis hittig (‘Scum Of The Earth’) gemörtelt. (Hier weiterlesen) Greta Van Fleet Anstatt dass Greta Van Fleet Gefahr laufen, erneut scherzhaft als Led Zeppelin-Cover-Kapelle bezeichnet zu werden, wirkt es nun so, als ob sich die Kiszka-Brüder und Drummer…