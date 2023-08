Dave Mustaine ist neuerdings auf dem Trip, zu allem und jedem eine positive Einstellung zu haben. Das gilt tatsächlich auch für Metallica.

Dave Mustaine hat in einem Interview über das 40. Jubiläum von Megadeth gesprochen. Diese Gelegenheit nutzte der Gitarrist dazu, über sein Verhältnis zu Metallica zu sprechen. Demnach gibt es -- entgegen der öffentlichen Meinung diesbezüglich -- keinen Ärger zwischen ihm sowie James Hetfield und Co. Eine Frage der Einstellung "Ich denke, wir haben so lange durchgehalten, indem wir einfach versucht haben, die Besten zu sein, die wir sein können", sinniert Dave Mustaine über 40 Jahre Megadeth. "Und wir hatten seit dem Anfang Widrigkeiten gegen uns wegen Metallica. Das Lustige ist, dass wir jetzt Freunde sind. Doch was passiert ist, ist…