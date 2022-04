Die Metal-Alben der Woche vom 22.04. mit Udo Dirkschneider, Die Apokalyptischen Reiter u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 11.03. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Vanir, Gazpacho und New Horizon.

Ghost Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu IMPERA Ghost finden immer wieder einen neuen Dreh für den Witz mit satanshuldigenden Texten zu fröhlichen Melodien. Diesen erzählen sie in süchtig machenden Rock-Hymnen und unausweichlichen Ohrwürmern in höchster Schlagzahl. Ob sie (wie in den wunderbaren ‘Spillways’ und ‘Griftwood’) die Lücke füllen, die Meat Loaf hinterlassen hat, oder es verführerisch-düster angehen (‘Call Me Little Sunshine’, ‘Hunter’s Moon’): IMPERA mag nicht maximal metallisch sein, aber weit mehr als musikalischer Mummenschanz. Sebastian Kessler (6 Punkte) Stark ist an dem Album die enorme Vielfältigkeit: Die Rock-Nummer ‘Kaisarion’ klingt wie der Frühling nach einem endlosen Winter. ‘Twenties’ wirkt…