Die Metal-Alben der Woche vom 22.09. mit Cannibal Corpse, Hexvessel u.a.

Cannibal Corpse-Sänger George "Corpsegrinder" Fisher hat neulich mal wieder seine Plüschtierbeute für einen guten Zweck gespendet.

Metal lebt von Gegensätzen. Nicht selten läuft das nach dem Motto "harte Schale, weicher Kern". Ein Musiker, der dies besonders gut verkörpert, ist George "Corpsegrinder" Fisher. Der Cannibal Corpse-Frontmann trällert zwar über die schaurigsten Dinge, von Angesicht zu Angesicht ist der US-Amerikaner jedoch die Liebenswürdigkeit in Person. Dies stellte der Metaller nun erneut unter Beweis. Beurkundet So spendete der Todesstahl-Sänger vor ein paar Tagen einen Haufen Kuscheltiere an ein Kinderkrankenhaus. Der Corpsegrinder postete selbst über seine gute Tat für das Johns Hopkins All Children's Hospital in Florida in den Sozialen Medien. Zu dem zugehörigen Foto von sich, seiner Frau und…