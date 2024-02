Die Metal-Alben der Woche vom 23.02. mit Amaranthe, Job For A Cowboy, Ace Frehley u.a.

Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson über THE MANDRAKE PROJECT, Slayer kehren zurück, alle Infos zur AC/DC-Tournee sowie neue Alben von Firewind, Dust Bolt u.a.

Back In Black – das Metal-Update Breaking news! Slayer kündigen Reunion-Konzerte an – hört live, wie wir davon erfahren, uns freuen, wundern und ein bisschen ärgern. Endlich stehen die AC/DC-Tourdaten 2024 fest! Erwartungsgemäß war der Ansturm auf die Tickets gigantisch – trotzdem habt ihr noch Chancen auf Konzertkarten! Wir verraten, wo und wie – und wo nicht. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Borknagar FALL Amaranthe THE CATALYST Dust Bolt SOUND & FURY Firewind STAND UNITED Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in…