Die Metal-Alben der Woche vom 25.04. mit Caliban, Ghost, H.E.A.T. u.a. 1 von 24 Bark THE TIME HAS COME

2 von 24 Caliban BACK FROM HELL

3 von 24 Cancer INVERTED WORLD

4 von 24 Changeling CHANGELING

5 von 24 Coffin Feeder BIG TROUBLE

6 von 24 Conan VIOLENCE DIMENSION

7 von 24 Deserted Fear VEINS OF FIRE

8 von 24 Eluveitie ÀNV

9 von 24 Employed To Serve FALLEN STAR

10 von 24 Ghost SKELETÁ

11 von 24 Ghostseeker DIVERGENCE

12 von 24 The Great Sea NOBLE ART OF DESOLATION

13 von 24 Harem Scarem CHASING EUPHORIA

14 von 24 H.E.A.T. WELCOME TO THE FUTURE

15 von 24 Kardashev ALUNEA

16 von 24 Karg MARODEUR

17 von 24 Landmvrks THE DARKEST PLACE I'VE EVER BEEN

18 von 24 Liv Kristine AMOR VINCIT OMNIA

19 von 24 Machine Head UNATØNED

20 von 24 Oak THE THIRD SLEEP

21 von 24 Pagan Altar NEVER QUITE DEAD

22 von 24 Sacred Steel RITUAL SUPREMACY

23 von 24 Sijjin HELLJJIN COMBAT

24 von 24 Wednesday 13 MID DEATH CRISIS Previous Image Next Image

Speziell in der zweiten Hälfte bietet BACK FROM HELL keine Überraschungen oder Highlights mehr. Dennoch dürfen sich Fans über einiges neues Moshpit-Material freuen. (Hier weiterlesen)

Wer sich das mittlerweile sechste Studiowerk von Tobias Forge und Co. in Gänze zu Gemüte führt, kommt nicht umhin zu konstatieren: ‘Satanized’ war ein trügerischer Vorbote, kam das Stück doch als typischer Ghost-Hit daher. (Hier weiterlesen)

Das 2022 erschienene FORCE MAJEURE ist, wie der Name schon andeutet, eine ziemliche Wucht – nun legen sie mit WELCOME TO THE FUTURE ähnlich stark nach. (Hier weiterlesen)

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Maiausgabe.

