Die Metal-Alben der Woche vom 26.03. mit Memoriam, Metalite, Evanescence u.a.

1 von 14 As Everything Unfolds WITHIN EACH LIES THE OTHER

2 von 14 The Dust Coda MOJO SKYLINE

3 von 14 Evanescence THE BITTER TRUTH

4 von 14 Hound I KNOW MY ENEMIES

5 von 14 Imperia THE LAST HORIZON

6 von 14 Liquid Tension Experiment LTE3

7 von 14 Memoriam TO THE END

8 von 14 Metalite A VIRTUAL WORLD

9 von 14 Necronomicon THE FINAL CHAPTER

10 von 14 Suzi Quatro THE DEVIL IN ME

11 von 14 The Quill EARTHRISE

12 von 14 Sanguisugabogg TORTURED WHOLE

13 von 14 Septagon WE ONLY DIE ONCE

14 von 14 Wheel RESIDENT HUMAN Previous Image Next Image

Doch nun erscheint keine fünf Jahre nach den Höllenfeuerdemos bereits das vierte Album – das lässt sich wohl nicht mehr mit seniler Bettflucht erklären. Und bereits der Albumtitel sowie die erste Zeile „onwards into battle one more time“ machen Angst, dass es mit Memoriam zu Ende gehen könnte. Doch weit gefehlt. (Hier weiterlesen)

TO THE END bei Amazon

Metalite

Die starke Rhythmusfraktion hat durchaus kräftige Überraschungen im Repertoire, wie etwa den Breakdown-lastige Zwischenpart im zehnten Track ‘Running’. Auch die Gitarrensoli zeugen von gutem Können, obgleich sie neben all den aufdringlichen Samples leider etwas untergehen (‘Talisman’). (Hier weiterlesen)

A VIRTUAL WORLD bei Amazon

Streitfall

THE BITTER TRUTH von Evanescence spreizt die Geschmacks- und Bewertungsschere innerhalb der Redaktion. Matthias Weckmann erkennt „ein energisches Werk voller Schwermut, Angst und Depression, dem die schwärmerischen und verträumten Elemente entgegenstehen. In diesem Korsett aus zeitgeistigen Arrangements, druckvollem Rock, fettem Bass und perlenden Pianoklängen erstrahlt Amy Lee in vollem Glanz und präsentiert zahlreiche Hits.“ Marc Halupczok hingegen sieht nichts. „Bei Licht betrachtet haben Evanescence ihre 15 Minuten Ruhm längst hinter sich und weiten das Ganze mit viel Pathos und ach so gefühlvollen Pianoklängen um ein paar Minuten aus. Das heißt: kaum eine Melodie bleibt hängen, von Riffs fangen wir hier gar nicht erst an.“

THE BITTER TRUTH bei Amazon

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Aprilausgabe.

