Die Metal-Alben der Woche vom 26.05. mit Avatarium, Sólstafir, Rhapsody Of Fire u.a.

Die Metal-Alben der Woche vom 26.05. mit Avatarium, Sólstafir, Rhapsody Of Fire u.a.

1 von 11 Rhapsody Of Fire LEGENDARY YEARS

2 von 11 Nocte Obducta TOTHOLZ

3 von 11 Nitrogods ROADKILL BBQ

4 von 11 Lost Dreams EXHALE

5 von 11 Dream Evil SIX

6 von 11 Create To Inspire SICKNESS

7 von 11 Bloodlights PULLING NO PUNCHES

8 von 11 Alestorm NO GRAVE BUT THE SEA

9 von 11 8Kids DENEN DIE WIR WAREN

10 von 11 Sólstafir BERDREYMINN

11 von 11 Avatarium HURRICANES AND HALOS Previous Image Next Image

Nocte Obducta

Nach einer experimentellen Phase infolge der Dinner Auf Uranos-Episode kamen die deutschen Schwarzmaler mit MOGONTIACUM (NACHDEM DIE NACHT HERABGESUNKEN) 2016 wieder im Black Metal-Kosmos an.

Dream Evil

Die Schweden um Produzent Fredrik Nordström (The Haunted, Dark Tranquillity, At The Gates, Architects…) an der Gitarre und Sänger Niklas „Nick Night“ Isfeldt zelebrieren ihre Heavy Metal-Messe, als wäre in den vergangenen sieben, quatsch: 17 Jahren nichts geschehen.