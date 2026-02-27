Die Metal-Alben der Woche vom 27.02. mit NMB, Rob Zombie u.a. 1 von 9 Black Swan PARALYZED

2 von 9 Carpenter Brut LEATHER TEMPLE

3 von 9 Cryptic Shift OVERSPACE & SUPERTIME

4 von 9 Final Gasp NEW DAY SYMPTOMS

5 von 9 Necrofier TRANSCENDING INTO OBLIVION

6 von 9 NMB L.I.F.T.

7 von 9 Slagmaur HULDERS RITUAL

8 von 9 Unverkalt HÉRÉDITAIRE

9 von 9 Rob Zombie THE GREAT SATAN Previous Image Next Image

NMB

Auf L.I.F.T. inszenieren NMB melodisch beseeltes, großes Prog Rock-Kino mit dezentem Musical-Aszendenten. Narrativ erfolgt hier die Rückkehr zur Konzept­erzählung. (Hier weiterlesen)

Auf THE GREAT SATAN finden sich durchaus Parallelen zum Solofrühwerk in Form von kettenrasselnden, kreissägenden Rückgriffen auf den Horror-Metal-Industrial-Hybrid des Debüts HELLBILLY DELUXE. (Hier weiterlesen)

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Märzausgabe.

