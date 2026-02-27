Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Die Metal-Alben der Woche vom 27.02. mit NMB, Rob Zombie u.a.

albenderwoche-NeuesFormat_1282x721
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 20.02. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Slagmaur und Carpenter Brut.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Die Metal-Alben der Woche vom 27.02. mit NMB, Rob Zombie u.a.

  • Black-Swan
  • Carpenter
  • Cryptic
  • Final-Gasp
  • Necrofier
  • NMB
  • Slagmaur
  • Unverkalt
  • Rob Zombie

NMB

Auf L.I.F.T. inszenieren NMB melodisch beseeltes, großes Prog Rock-Kino mit dezentem Musical-Aszendenten. Narrativ erfolgt hier die Rückkehr zur Konzept­erzählung. (Hier weiterlesen)

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

L.I.F.T. (2cd Digipak)
L.I.F.T. (2cd Digipak)
von CENTURY MEDIA
Für bei Amazon kaufen

Rob Zombie

Auf THE GREAT SATAN finden sich durchaus Parallelen zum Solofrühwerk in Form von kettenrasselnden, kreissägenden Rückgriffen auf den Horror-Metal-Industrial-Hybrid des Debüts HELLBILLY DELUXE. (Hier weiterlesen)

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

The Great Satan (Ghostly Black Vinyl in Gatefold) [Vinyl LP]
The Great Satan (Ghostly Black Vinyl in Gatefold) [Vinyl LP]
von Nuclear Blast
Für bei Amazon kaufen

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Märzausgabe.

Spotify Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***
Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Alben Carpenter Brut Neuerscheinungen NMB Releases Rob Zombie Slagmaur Veröffentlichungen
Vorschau 2026: Die stärksten kommenden Metal-Alben
Dave Mustaine mit Megadeth beim Bloodstock Open Air Festival 2023 im englischen Derby
Was für Alben können wir 2026 erwarten? Von Megadeth bis Amon Amarth: Hier gibt es einen Überblick, welche Bands uns dieses Jahr mit neuen Schätzen beglücken.
2025 war ein ereignisreiches Metal-Jahr, mit tränenreichen Tragödien, Glücksmomenten und natürlich reichlich neuer Musik. 2026 verspricht jetzt schon, ähnlich bewegt zu werden, mit seinen anstehenden Veröffentlichungen. Wir haben für euch eine Übersicht über die stärksten kommenden Metal-Alben zusammengestellt. Tipp: eine immer aktuelle Übersicht über anstehende Metal-Album-Veröffentlichungen bekommt ihr mit der METAL HAMMER-Neuheitenliste auf der Website (jetzt als Bookmark anlegen!) und schön übersichtlich auch monatlich im gedruckten Magazin (jetzt im Mini-Abo günstig sichern!). Kreator KRUSHERS OF THE WORLD Erste Instanz dieses Thrash-Frühjahrs ist der neue Longplayer von Kreator. Die Band legt mit KRUSHERS OF THE WORLD am 16. Januar ein mächtiges…
Weiterlesen
Zur Startseite