Auch interessant
Die Metal-Alben der Woche vom 27.02. mit NMB, Rob Zombie u.a.
NMB
Auf L.I.F.T. inszenieren NMB melodisch beseeltes, großes Prog Rock-Kino mit dezentem Musical-Aszendenten. Narrativ erfolgt hier die Rückkehr zur Konzepterzählung. (Hier weiterlesen)
Rob Zombie
Auf THE GREAT SATAN finden sich durchaus Parallelen zum Solofrühwerk in Form von kettenrasselnden, kreissägenden Rückgriffen auf den Horror-Metal-Industrial-Hybrid des Debüts HELLBILLY DELUXE. (Hier weiterlesen)
Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Märzausgabe.
