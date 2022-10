Die Metal-Alben der Woche vom 28.10. mit Callejon, Therion, Dead Cross u.a.

Todd Kerns, Will Hunt und Stef Burns schließen sich für das neue Rock'n'Roll-Supergroup-Trio Heroes And Monsters zusammen.

Mit Todd Kerns, Will Hunt und Stef Burns geht ein neues Supergroup-Trio an den Start. Die Rock'n'Roll-Virtuosen haben sich zusammengeschlossen, um dem Genre mit Heroes And Monsters alle Ehre zu bereiten. Schon Anfang 2023 soll das Debütalbum erscheinen – einen ersten Vorboten gibt es bereits zu hören: ‘Locked And Loaded’. Heroes And Monsters versprechen eingängigen, doch knallharten Rock'n'Roll, der sich sowohl an die Ursprünge des Genres anlehnt als auch moderne Einflüsse desselben akzentuiert. Da die drei Herrschaften selbst Kompetenzen aus unterschiedlichsten Gefilden der Musikrichtung mitbringen, bleibt es spannend. Vielversprechende Fusion Kerns ist Multiinstrumentalist, Sänger, Songwriter, Produzent und vornehmlich durch seine…