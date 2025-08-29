Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Die Metal-Alben der Woche vom 29.08. mit Helloween, Vicious Rumors, Månegarm u.a.

albenderwoche-NeuesFormat_1282x721
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 29.08. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Wucan, In Mourning und Mélancolia.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Die Metal-Alben der Woche vom 29.08. mit Helloween, Vicious Rumors, Månegarm u.a.

  • Årabrot RITE OF DIONYSUS
    1 von 15
    Årabrot RITE OF DIONYSUS
  • Asymmetric Universe A MEMORY AND WHAT CAME AFTER
    2 von 15
    Asymmetric Universe A MEMORY AND WHAT CAME AFTER
  • Dragons Fire REBIRTH OF THE BEAST
    3 von 15
    Dragons Fire REBIRTH OF THE BEAST
  • Helloween GIANTS & MONSTERS
    4 von 15
    Helloween GIANTS & MONSTERS
  • Ihlo LEGACY
    5 von 15
    Ihlo LEGACY
  • In Mourning THE IMMORTAL
    6 von 15
    In Mourning THE IMMORTAL
  • KHNVM COSMOCRATOR
    7 von 15
    KHNVM COSMOCRATOR
  • Lowheaven RITUAL DECAY
    8 von 15
    Lowheaven RITUAL DECAY
  • ­Månegarm EDSVUREN
    9 von 15
    ­Månegarm EDSVUREN
  • Mélancolia RANDOM.ACCESS.MISERY
    10 von 15
    Mélancolia RANDOM.ACCESS.MISERY
  • Sowulo NIHT
    11 von 15
    Sowulo NIHT
  • Suotana OUNAS II
    12 von 15
    Suotana OUNAS II
  • Vicious Rumors THE DEVIL'S ASYLUM
    13 von 15
    Vicious Rumors THE DEVIL'S ASYLUM
  • Wucan AXIOMS
    14 von 15
    Wucan AXIOMS
  • Zatokrev ... BRING MIRRORS TO THE SURFACE
    15 von 15
    Zatokrev ... BRING MIRRORS TO THE SURFACE
Previous Image Next Image

Vicious Rumors

Die Kalifornier übertreffen sich phasenweise nicht unbedingt selbst (‘Abusement Park’, ‘Boring Day In Hell’), unterschreiten aber niemals ein gewisses Niveau. (Hier weiterlesen)

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

The Devil'S Asylum
The Devil'S Asylum Für € 16,99 bei Amazon kaufen

Månegarm

Die Tatsache, dass sie sich stilistisch bewusst zwischen Stühle setzen und Fan-Lager von Folk bis Black Metal ansprechen wollen, schmälert ihre Leistung keineswegs. (Hier weiterlesen)

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Edsvuren
Edsvuren Für € 15,99 bei Amazon kaufen

Helloween: Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu GIANTS & MONSTERS, dem Album des Monats 09/2025

GIANTS & MONSTERS mag nicht ganz das musikalische Feuerwerk sein wie sein Vorgänger HELLOWEEN. Ein starkes Power Metal-Album ist der Longplayer jedoch allemal. Helloween gehen dabei nie mit rasender Geschwindigkeit zu Werke, sondern mit einer gewissen majestätischen Erhabenheit, die ihnen richtig gut steht. Und mit ‘A Little Is A Little Too Much’ ist den Hanseaten wahrlich ein absoluter Über-Song gelungen! Lothar Gerber (5,5 Punkte)

Endlich ist wieder Kürbiskopfalarm. Die zur Größe einer Fußballmannschaft angewachsene Truppe gibt in der ersten Hälfte des Albums richtig Gas und schüttelt sich ein paar tolle Hymnen aus dem Ärmel (‘Savior Of The World’, ‘We Can Be Gods’), die vom Sängerdreigestirn Kiske/Deris/Hansen veredelt werden. Die zweite Hälfte fällt leicht ab (Ausnahme: ‘Universe (Gravity For Hearts)’). Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Marc Halupczok (5,5 Punkte)

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Es war nicht unbedingt damit zu rechnen, dass Helloween so schnell ein weiteres Album nachlegen würden – sie hätten sich auch einfach noch ein paar Jahre auf ihrem Erfolg ausruhen können. Dass sie sich anders entschieden und ein derart ansprechendes Werk zustande gebracht haben, spricht für ein gesundes Band-Konstrukt. Zwar gibt es keinen Überflieger der Marke ‘Skyfall’, aber GIANTS & MONSTERS macht trotzdem von Anfang bis Ende Spaß. Katrin Riedl (5,5 Punkte)

Entgegen der überwiegenden Euphorie aus dem Kritikerkollegium konnte mich das erste, Band-betitelte Gemeinschaftswerk von Pumpkins United – nach tadellosen Live-Taten – vor allem im gesangs­dramaturgischen Gesangsbild nicht vollends begeistern. Stimmiger positioniert, passt auf GIANTS & MONSTERS nun alles zusammen. Stattlich hymnisches wie stilistisch abwechslungsreiches Songwriting und die Verdichtung auf Achtziger-übliche Albumlänge lassen das Kürbiskopfkollektiv zusätzlich punkten. Frank Thießies (5,5 Punkte)

Giants&Monsters [Vinyl LP]
Giants&Monsters [Vinyl LP] Für € 36,99 bei Amazon kaufen

Spotify Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Septemberausgabe mit weltexklusiver Helloween-7″-Vinyl.

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***
Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Alben helloween Manegarm Neuerscheinungen Releases Veröffentlichungen Vicious Rumors
Helloween: Der göttliche Funke
Helloween
Auf ihrem 17. Studioalbum GIANTS & MONSTERS treten die deutschen Power-Metaller Helloween für das Gute ein.
Das komplette Interview mit Helloween findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Wir schreiben das Jahr 2025. Die ganze Welt versinkt in einer aus Kriegen, Rechtsruck und KI-Verunsicherung, aber auch drohender Klimakrise und Zukunftsangst gespeisten Depression. Bestehende Werte erodieren, das Internet beflügelt die globale Tendenz zum Egotrip, und längst wird nicht mehr angehört, wer Wahrheit, Recht und Moral auf seiner Seite hat, sondern wer die eigenen Ansichten mit dicker Brieftasche unter möglichst lautem Gepolter vertritt. Wofür lohnt es sich angesichts dieser Aussichten…
Weiterlesen
Zur Startseite