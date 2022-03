Die METAL HAMMER-Aprilausgabe 2022: Iron Maiden vs. Judas Priest, The Hellacopters, Ghost u.v.a.

1982 klingt nicht nur weit weg, sondern ist auch bereits ganze vier Dekaden her! Dennoch bewegen uns die Offenbarungen dieses Jahres bis heute. Insbesondere gilt dies für die beiden Klassiker THE NUMBER OF THE BEAST von Iron Maiden und SCREAMING FOR VENGEANCE von Judas Priest. In einer umfangreichen Historie gehen wir beiden Werken auf den Grund, erörtern ihre Rolle für die jeweiligen Erschaffer und analysieren, wie groß ihre Strahlkraft bis heute ist.

Lange musste die Rock-Welt auf die Rückkehr dieser Schweden warten. Ob es sich gelohnt hat, klärt unsere Geschichte.

Zum neuen Werk IMPERA weihte uns Tobias Forge nicht nur in die Geheimnisse seines Songwritings ein. Mit diesem Album sichern sich Ghost nicht nur souverän den Soundcheck-Sieg, sondern empfehlen sich auch als hochverdiente Helden unseres Abo-exklusiven Titelmotivs. Dieses alternative Motiv bleibt einzig und allein METAL HAMMER-Abonnenten vorbehalten – ein waschechtes Sammlerstück und kleines Dankeschön für eure Treue!

Ihr habt gewählt – und die Ergebnisse des Leserpolls zum Metal-Jahr 2021 präsentieren wir euch hier.

Kassette, Vinyl, CD oder Streaming? Musik hört man so unterschiedlich wie nie zuvor! Zeit für ein Special…

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 270 mit Destruction, Meshuggah, Serious Black, Crisix, Incite, 8 Kalacas.

