Die METAL HAMMER August-Ausgabe 2018: Powerwolf, With Full Force, Dee Snider u.v.a.

Für ihr siebtes Studioalbum haben Powerwolf in Sachen Songwriting und Sound neue Pfade eingeschlagen. Produzentenwechsel, Experimentierfreudigkeit in Arrangement und Instrumentierung sowie ‘Where The Wild Wolves Have Gone’ als erste (und ernsthaft nachdenkliche) Ballade der Band-Geschichte machen THE SACRAMENT OF SIN zu einer Platte, die ein neues Kapitel im wölfi schen Katechismus aufschlägt. METAL HAMMER-Autor Lothar Gerber quetschte sich mit einem Teil des Rudels auf den Beichtstuhl.

Nachruf: Vinnie Paul

Die METAL HAMMER-Redaktion beklagt den verfrühten Tod des sympathischen Pantera-/Hellyeah-Schlagzeugers.

Dee Snider

Unter der klanglichen Ägide von Jamey Jasta präsentiert der Twisted Sister-Sänger sein vollmetallisches Debüt.

Special: Ester Segarra

Die Szenefotografi n, die schon Watain und Cathedral vor der Linse hatte, veröffentlicht nun ihren ersten Bildband.

With Full Force

Diesen Sommer feierte das Festival sein 25. Jubiläum. METAL HAMMER war für euch mit von der Partie.

Im Studio

Doro, Beyond The Black, Grave Digger, Mantar

Live

Rockavaria, Matapaloz, Ozzy Osbourne, Coven, Nine Inch Nails, Alice In Chains

Sonderbeilage

Maximum Metal CD Vol. 240 mit Powerwolf, Doro, Feuerschwanz, Khôrada, The Spirit, Venues, Crossfaith

