Die Metal-Videos der Woche vom 07.07.

Heute gibt es wieder neues Bewegtbildmaterial aus der Rock- und Metal-Welt. Wir haben hier einen Überblick für euch!

Die US-Blackened-Melodic-Death-Metaller Begat The Nephilim zeigen mit ‘Ossuary’ einen neuen Song + Video aus ihrem Album II: THE GRAND PROCESSION.

Carnifex melden sich zurück: Am 6.10. erscheint ihr neuntes Album NECROMANTEUM. Als ersten Einheizer veröffentlichten die US-Deather den Titel-Track.

Am 28. Juli erscheint REBORN IN FLAMES von Chris Boltendahl’s Steelhammer, woraus die zweite Single ‘Beyond The Black Souls’ plus Video gekoppelt wurde.

Dogma, die sich nahezu als Entität versteht und viel Raum für Interpretation bietet, verkünden ihr neues Album DOGMA welches am 27. Oktober über MNRK Heavy erscheint! Die aktuelle Single ‘My First Peak’ samt Musikvideo ist ab sofort überall zu hören.

Der nächste Streich aus dem Hause Feuerschwanz ist ‘SGFRD Dragonslayer’!

Drei Jahre nach der Veröffentlichung des letzten Albums KOLLAPS meldet sich das Trio aus Hannover mit der Ankündigung des neuen Studioalbums URIAN offiziell zurück. Das inzwischen sechste Studioalbum von The Hirsch Effekt erscheint am 29.09. über Long Branch Records.

Die Heavy Psychedelic-Rocker Kadabra aus Spokane, Washington kündigten ihr neues Album UMBRA für den 6. Oktober an und veröffentlichten zeitgleich das Video zu ‘The Devil’.

Das schwedische Heavy-Metal-Kommando Lancer wird sein viertes, neues Studioalbum TEMPEST am 11. August 2023 veröffentlichen. Frisch erschienen ist die zweite Single-Auskopplung samt Musikvideo zu dem neuen Song ‘Entity’. „Musikalisch ist es ein starkes Stück mit mehreren Tonartwechseln und einem wirklich erlösenden, eingängigen und schnellen Refrain. Trotzdem hat es ein düsteres Gefühl, es geht darum, destruktive Stimmen in deinem Kopf zu hören, die dein Leben kontrollieren“, kommentiert die Band.

Lord Of The Lost waren auch nicht untätig und zeigen mit ‘Reset To Preset’ (feat. Andy LaPlegua) einen sehr bunten Clip.

