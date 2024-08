Die Metal-Videos der Woche vom 09.08.

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Sólstafir, Body Count, Myles Kennedy und einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Allt 'Remnant' Amorphis 'Black Winter Day' (live at Tavastia) Bleed From Within 'Hands Of Sin' Body Count 'Psychopath' (feat. Joe Bad) Chaosbay 'Maniac In The Mirror' Cultura Tres 'Zombies' Jesus Piece 'FTBS' Myles Kennedy 'Say What You Will' Mushroomhead 'Fall In Line' Rising Insane 'Lighthouse' Signs Of The Swarm 'Borrowed Time' Solence 'A Banger A Day Keeps The Doctor Away' Sólstafir 'Hin Helga Kvöl' Unto Others 'Raigeki' Charlotte Wessels 'Chasing Sunsets'