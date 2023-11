Die Metal-Videos der Woche vom 10.11.

Seht und hört hier in unserer wöchentlichen Übersicht, welche Bands uns mit taufrischem Material beliefert haben.

Die US-amerikanischen Deathcoreler Alluvial feuern heute mit ‘Fogbelt’ einen unerschrockenen Startschuss ab!

Aus ihrer aktuellen EP THE SILENT CALL veröffentlichen die niederländischen Progressive Thrash-Metaller Cryptosis ein cineastisches und tänzerisches Musikvideo zur gleichnamigen Single.

Emil Bulls stellen ihre brandneue eingängige Single ‘Whirlwind Of Doom’ vor.

‘P.S.Y.C.H.O’ nennt sich die neue Veröffentlichung der ehemaligen Thundermother-Musikerinnen Guernica Mancini, Emlee Johansson und Mona Lindgren, die sich nun als Rock-Trio The Gems zusammengefunden haben.

Frisch zurück von der US-Tournee mit Underoath und schon stellen die Metalcore-Größen The Ghost Inside ihre nächste Überraschung vor. Hier geht’s zum Video der neuen Single ‘Death Grip’.

Nach dem Release ihrer heiß ersehnten dritten Platte THIS HEATHEN LAND präsentieren Green Lung den Clip zu ‘Hunters In The Sky’.

Auch Infected Rain melden sich mit neuem Material zurück. Seht hier das Musikvideo zu ‘Never To Return’.

Korpiklaani feiern heute das 20. Jubiläum ihrer Debütplatte SPIRIT OF THE FOREST. Gleichzeitig fahren die Finnen mit ihrem Boney M-Cover von ‘Gotta Go Home’ momentan einen völlig ungewohnten Film.

Und auch diese Woche sind Lord Of The Lost wieder mit an Bord – diesmal mit ihrem Musikvideo zur Single ‘Shock To The System’.

Die kanadische Modern Melodic Metal-Formation Lutharo fährt mit ‘Born To Ride’ scharfe Geschütze auf.

Besinnlich wird es mit dem Vorboten ‘The Age Of Kings’ der anstehenden Mayfire-Platte CLOUDSCAPES & SILHOUETTES (VÖ: 17.11.).

Für ihre aktuelle Single ‘The Rainbow Song’ holen sich Ryujin den Trivium-Frontmann Matt Heafy mit ans Werk.

Sculforge servieren ihre „Power Metal-Hymne für die Unverwüstlichen“: Hier geht’s zum Video zu ‘Kings Of The Battlefield’.

‘Infinion’ schimpft sich der nächste Shylmagoghnar-charakteristische Instrumental-Kracher.

Mit ‘Media Zombies’ greifen Sons Of Eternity aktuelle Debatten um die zunehmende Technologisierung des menschlichen Lebens auf. Das neue Album der Gruppe, END OF SILENCE, erscheint am 08. Dezember 2023.

Ab 16:00 Uhr könnt ihr das Musikvideo zum Titeltrack der kommenden Upon Stone-Platte DEAD MOTHER MOON (VÖ: 19.01.24) sehen.

