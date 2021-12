Die Metal-Videos der Woche vom 10.12. mit Arch Enemy, Conjurer, SOM, u.a.

Foto: Head Of PR, Patric Ullaeus. All rights reserved.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Irgendwo zwischen Deftones und Tame Impala: SOM präsentieren ‘Moment’ aus ihrem kommenden Album THE SHAPE OF EVERYTHING.

Die selbsternannte Death Pop-Band Blood Command veröffentlicht das offizielle Video zur Single ‘The End Is Her’.

Wiegedood, Teil des belgischen Künstlerkollektivs Church Of Ra, sind außerdem im aggressiven CGI-Modus – hier das Video zu ‘FN Scar 16’.

Kadavar & Elder (Eldovar) präsentieren den offiziellen Clip zu ihrem elfminütigen Song ‘Blood Moon Night’ aus dem gemeinsamen Album ELDOVAR: A STORY OF DARKNESS & LIGHT.

Nach 18 Jahren veröffentlichen Jethro Tull erstmalig neues Material. Hier jedoch das zweite ihrer aktuellen Videos zur Single (‘Sad City Sisters’) aus dem Album THE ZEALOT GENE, das am 28. Januar 2022 erscheinen soll.

‘Crossover Love’ nennt sich das neueste Werk von Black River mit Behemoth-Basser Orion und Dimmu Borgir-Schlagzeuger Daray.

Auf ‘Deceiver, Deceiver’ folgt bereits die nächste Single samt Musikvideo der Melodic Death Metaller Arch Enemy. ‘House Of Mirrors’ setzt jedoch auch den einen oder anderen Epic Heavy-Akzent.

Obwohl ihr Album MIRE bereits 2018 erschien, folgt erst diese Woche das Musikvideo zu ‘Thankless’ von Conjurer.

Am 07. Januar 2022 erscheint die Nächste von Infected Rain. Hier ein kleiner Vorgeschmack mit ‘The Realm Of Chaos’ in Zusammenarbeit mit Heidi Shepherd der Butcher Babies.

Seht hier außerdem das aktuelle Sludge-Doom-Gemisch ‘Chemical Godz’ von Crowbar.

Monsters Around Us mit Cryptopsys Matt McGachy und Rivers Of Nihils Jared Klein präsentieren ‘Bulletpress’.

Ist zwar kein Musikvideo, doch The Ocean, LNN und Barrens teilen ein zusammenfassendes Recap-Video ihrer kürzlich stattgefundenen Konzerte.

Aus ihrer brandaktuellen Platte VILE GENESIS veröffentlichen Inferi das zugehörige Musikvideo zu ‘Heirs Of The Descent’.

White Void präsentieren gemeinsam mit Greg Mackintosh von Paradise Lost den hausgemachten Clip zu ‘The Hunt’ (New Model Army-Cover).

Auch Sorcerer liefern diese Woche ein Cover: Ozzy Osbournes ‘Waiting For Darkness’. Hier das Video:

Die deutsch-österreichischen Nu Metaller Oceans veröffentlichen außerdem das Musikvideo zu ihrer Single ‘The Awakening’, nachdem sie Anfang 2021 ihre EP WE ARE NØT OKAY herausbrachten.

Auch von Papa Roach gibt’s Neues, doch anders als erwartet. Diesmal die Akustik-Version zu ‘Kill The Noise’.