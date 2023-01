Die Metal-Videos der Woche vom 20.01.

Metallica kündigen ihr Album 72 SEASONS an und veröffentlichen die neue Single ‘Lux Aeterna’. Plus: Erik Cohen über 25 Jahre Smoke Blow und die Doku ‘Neonstaub – Die Straßen von St. Pauli’.

Back In Black – das Metal-Update So kurz, so gut, so plötzlich! ‘Lux Aeterna’ ist der erste Vorbote des neuen Metallica-Albums 72 SEASONS. Was wir vom Album und der Tour zu erwarten haben, und warum es diesmal so kompliziert scheint, an Tickets für eine Metallica-Show zu kommen, erklären wir hier. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Isafjørd HJARTASTJAKI Amberian Dawn TAKE A CHANCE: A METAL TRIBUTE TO ABBA Imha Tarikat HEARTS UNCHAINED – AT WAR WITH A PASSIONLESS WORLD Lionheart WELCOME TO THE WEST COAST III Hörproben der…