Die Metal-Videos der Woche vom 22.07.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

A Day To Remember tauchen das erste Mal seit ihrer Albumveröffentlichung zu YOU’RE WELCOME (2021) aus ihrer Versenkung auf. Den visuellen Auftakt gibt es zur Single ‘Miracle’.

Nicht mehr lange warten, dann ist es vollbracht: Am 05.08.2022 überreichen uns Blood God das Album DEMONS OF ROCK ‚N‘ ROLL. Anlässlich des Releases präsentiert uns das dahintersteckende Mastermind Thomas Gurrath noch auf der Zielgeraden die Single ‘Going To Hell’ in der Debauchery-Version.

Unsere Industrial-Gelüste können wir hingegen mit Combichrists Musikvideo zu ‘Heads Off’ stillen.

Dead City Ruins gehen ebenfalls mit einem Hard and Heavy – Release an den Start: ‘The Sorcerer’ kommt mit einem bunten, wie auf einem Trip befindlichen, Clip daher. Wir hören uns schon mal warm, bevor wir von der großen SHOCKWAVE – dem bevorstehenden Album – erfasst werden.

Halestorm reichen mit Freude ihr Musikvideo zu ‘Wicked Ways’ nach.

Währenddessen verkünden Lacuna Coil feierlich, dass uns im Oktober 2022 ein neuer Langspieler ins Haus steht. COMALIES XX heißt das gute Stück und stellt die überarbeitete Version zu COMALIES aus 2002 dar. Den Single-Anfang machen die Italiener mit dem Track ‘Tight Rope XX’.

Die angehenden Debütanten von Perish überlassen uns vor ihrem großen Finale eine letzte Single mit dem Titel ‘Joyless’. Wie sie ihre Wut in einem melodischen Black Death Metal – Gewand freien Lauf lassen, sehen und hören wir dann am 29.07.2022 auf der Platte THE DECLINE.

Nicht zuletzt versehen Versengold in dieser Woche ihre Single ‘Kobold im Kopp’ mit einem durchaus kreativen Video.