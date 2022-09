Die Metal-Videos der Woche vom 23.09.

In Flames, Lacuna Coil, Tribulation und einige mehr melden sich diese Woche mit neuen Videos zurück.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick! Schnell, schneller, After All: Die Rückkehrer melden sich im gewohnten Speed Metal-Stil erstmalig seit fünf Jahren mit ihrem neuen Stück ‘The Judas Kiss’ zurück. Doch es kommt noch besser: Im Oktober steht uns das Full-Length-Donnerwetter EOS bevor. Etwas brutaler geben sich Antropofagus in ‘Hymns Of Acrimony’. Bei den Tech-Death-Metallern ist ein neuer Langspieler im Anflug, der auf den Titel ORIGIN hört und ab dem 28. Oktober auf allen Streaming-Plattformen und natürlich auch in physischer Form verfügbar sein wird. In die Tiefen des Weltalls werden…