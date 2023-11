Die Metal-Videos der Woche vom 24.11.

Foto: (c) Lucas Englund. All rights reserved.

Heute weht der Wind in den Metal-Sphären etwas sanfter. Zurückhaltend verhält es sich nämlich nicht bloß mit den dieswöchigen Alben- und EP-Releases, sondern auch mit den Musikvideo-Veröffentlichungen. Die magere Übersicht lässt auf einen umso stürmischeren Dezember hoffen. Ganz im Stich werden wir allerdings nicht gelassen: So bereiten unter anderem die bayerischen Folk-Metaller Equilibrium auf ihre Single-Premiere von ‘Cerulean Skies’ vor, und auch die Melo Death-Supergroup um Mikael Stanne, The Halo Effect, feuert mit ‘The Defiant One’ scharfe Schüsse ab.

Ad Infinitum machen heute den Anfang. Aus ihrem aktuellen Album CHAPTER III – DOWNFALL (2023) liefert die Symphonic Metal-Formation ein cineastisches Musikvideo zu ihrer Single ‘Legends’.

Die Ambient-Rocker Brave New World präsentieren die dritte Single ihrer aktuellen EP SPACES BETWEEN SILENCE: PHASE III. Seht hier das Musikvideo zu ‘As The Floor Gives Way’.

Wie schon erwähnt, werden Equilibrium heute ihren neuen Song samt Video von der Leine lassen. Die Premiere von ‘Cerulean Skies’ startet um 15:00 Uhr.

Mit ‘Nausea’ vereöffentlichen die Progressive Post Black-Metaller Farsot das Musikvideo des Openers ihrer nächsten Platte LIFE PROMISED DEATH (VÖ: 16.02.24). Seht und hört hier:

Auch die Hamburger Core-Newcomer Half Me legen nach. Auf die Veröffentlichung ihres erfolgreichen Debüts SOMA (2023) folgt nun taufrisches Material mit ‘Concrete Ceiling’.

Nach ihrer Veröffentlichung von ‘Path Of Fierce Resistance’ schieben die schwedischen Melodic Death-Metaller The Halo Effect nun ein mindestens ebenso heroisch anmutendes Brett nach, das hoffnungsvoll auf den Nachfolger von DAYS OF THE LOST (2022) warten lässt. Hier geht’s zu ‘The Defiant One’.

Bevor die schwedische Alternative Metalcore-Band Imminence in ihre nächste US-Tour startet, schiebt sie neues Material nach. Seht hier das Musikvideo zur aktuellen Single ‘Death By A Thousand Cuts’.

Maelføy bleiben nach wie vor ein Geheimtipp im Subgenre des Melodic Post-Hardcore. Gemeinsam mit Wake Up Hate präsentiert die Band aus Niedersachsen das Musikvideo zu ihrer aktuellen Single ‘Finding Forgiveness’.

Monuments gehen es mit der Akustikversion von ‘False Providence’ ruhig an.

Aus ihrem kommenden Album PROFANE PRAYER (VÖ: 01.03.24) liefern Suicidal Angels mit ‘When The Lions Die’ einen ersten Vorgeschmack.

Hier geht’s zur neuen Single ‘Eternal War’ aus ihrem aktuellen Album DRAG ME TO HELL der Nu Metalcoreler Tariot aus Singapur.

Triumph Of Death präsentieren das Musikvideo zu der aus ihrem aktuellen Live-Album (RESURRECTION OF THE FLESH) entnommenen Single ‘Messiah’.

Für sein neuestes Werk holt sich „Alt-Rocker“ Yungblud (mal wieder) Bring Me The Horizon-Frontmann Oli Sykes mit an Bord. Seht hier das Musikvideo zu ‘Happier’.

