Die Videos der Woche vom 12.09. mit Behemoth, Mammoth, Rage u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

9mm Headshot ‘Internetrambo’

Analepsy ‘Cryogenic Rebirth’

Behemoth ‘Avgvr (The Dread Vvltvre)’

Bloodbound ‘Defenders Of Jerusalem’

Blutgott ‘Beasts Of War’ (Debauchery Version)

Brocarde ‘Feed My Soul’ (feat. Ray Luzier)

Darkness ‘Last Round Is On Us’

Feuerschwanz ‘Valhalla’ (feat. Doro)

Fit For An Autopsy ‘It Comes For You’

Galge ‘Nidding’

Inhuman ‘Conspiratio’

Love Is Noise ‘Everyone Bleeds’

Maahes ‘Keeper Of Secrets’

Mädhouse ‘Mad To The Bone’

Malota ‘In A Common Grave’

Mammoth ‘I Really Wanna’

Nailed To Obscurity ‘Glass Bleeding’

Nereis ‘Around The Sun’

Rage ‘Innovation’

Sarayasign ‘One Last Cry’

Tribal Gaze ‘To The Spoils Of Faith’ (feat. Ross Hansen)

Vígljós ‘A Seed Of Aberration’

Year Of The Goat ‘Trivia Goddess’

