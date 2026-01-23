Die Videos der Woche vom 23.01. mit Lorna Shore, Opeth u.v.m.

Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Bloodhunter ‘The Devil’s Own’
Dramatist ‘Black Hole’
Furies ‘Cannibale’
Heaven.exe ‘There Is No God’
Holosoil ‘Spirals’
Horskh ‘Bad Glitch’
Leaves’ Eyes ‘Song Of Darkness’
Messticator ‘Bloodsport’
The Prophecy 23 ‘Work Eat Sleep Repeat’
Sainted Sinners ‘Sunshine’
Snovonne ‘Bright Sides’
Sum Of R ‘The Solution’
Türböwitch ‘Markoláb’
Witch Ripper ‘The Portal’
Die Videos der Woche vom 05.12. mit Kreator, Alter Bridge u.v.m.
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Smith/Kotzen, Paleface Swiss sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Alter Bridge ‘Playing Aces’ Beyond The Black ‘Ravens’ Carcolh ‘For Every Second’ Hällas ‘Face Of An Angel’ Hell Boulevard ‘Pitch Black’ Kreator ‘Satanic Anarchy’ Nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe (01/2026) erwartet euch eine exklusive Kreator-Vinyl-7". Die brandneue Single ‘Satanic Anarchy’ gibt es hier zuerst in physischer Form, die extra angefertigte Aufnahme von ‘Strongest Of The Strong’ live vom METAL HAMMER PARADISE 2023 auf der B-Seite bekommt ihr nirgends sonst zu hören! Begleitet wird die Schallplatte in METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 von einer umfangreichen Kreator-Titel-Story. Diese Kreator-Vinylschallplatte ist ein echtes Sammlerstück und ab 12.12.2025…