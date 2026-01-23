Die Videos der Woche vom 23.01. mit Lorna Shore, Opeth u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Abrogation ‘Morgenrot’

Bloodhunter ‘The Devil’s Own’

Crystal Lake ‘Everblack’ (feat. David Simonich)

Dramatist ‘Black Hole’

Dust In Mind ‘Unbreakable’

Furies ‘Cannibale’

Heaven.exe ‘There Is No God’

Holosoil ‘Spirals’

Horskh ‘Bad Glitch’

Leaves’ Eyes ‘Song Of Darkness’

Lorna Shore ‘In Darkness’

Messticator ‘Bloodsport’

Opeth ‘§7’

The Prophecy 23 ‘Work Eat Sleep Repeat’

Sainted Sinners ‘Sunshine’

Snovonne ‘Bright Sides’

Sum Of R ‘The Solution’

Türböwitch ‘Markoláb’

Witch Ripper ‘The Portal’

—

