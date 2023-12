Diese Rock-Supergroups hätte es beinahe gegeben

Foto: Getty Images, (c) Larry Hulst/Michael Ochs Archives. All rights reserved.

Jimi Hendrix live in Sacramento am 26. April 1970

Supergroups sind einfach eine interessante Angelegenheit – und für gewöhnlich eine Lizenz zum Geld drucken. Wer möchte nicht seine Lieblingsmusiker aus verschiedenen Bands zusammen in einer neuen Gruppe sehen und hören? Die Liste von solchen All-Star-Projekten ist erstaunlich lang. Da gibt es solche berühmten Bands wie Audioslave, Them Crooked Vultures, Hollywood Vampires oder Chickenfoot.

Emerson, Lake, Palmer und Jimi Hendrix

Diese fast zum Leben erwachte Band ist die vermutlich schrägste Kombination auf der Liste. Die Geschichte hinter ihr reicht bis zu den Ursprüngen von ELP im Jahr 1970 zurück, als Greg Lake und Keith Emerson ihre neue Band zusammenstellten. Jimi Hendrix Experience hatten sich gerade aufgelöst, und Lake sprach mit dem ehemaligen Hendrix-Schlagzeuger Mitch Mitchell über eine mögliche Zusammenarbeit.

In einem Interview mit der Phoenix New Times aus dem Jahr 2012 erklärte Lake, dass es Mitchell war, der vorschlug, Hendrix mit ins Boot zu holen. Leider verstarb dieser kurz darauf, und wir werden nie herausfinden, wie sich Hendrix in der Prog Rock-Band gemacht hätte. Dem Erfolg von ELP hat es jedenfalls nicht geschadet – die Band konnte in den Siebziger Jahren trotzdem riesige Stadien füllen.

R.E.M. und Nirvana

Es ist kein Geheimnis, dass Kurt Cobain ein großer Bewunderer von R.E.M. war. In einem Interview mit Rolling Stone von 1994, dem Jahr, in dem sich der Sänger tragischerweise das Leben nahm, erklärte er: „Wenn ich nur ein paar Songs schreiben könnte, die so gut sind, wie das, was sie geschrieben haben. Ich weiß nicht, wie diese Band das macht. Sie sind die größten.“

Led Zeppelin und Yes

Noch eine fast entstandene Paarung aus hartem Rock und verträumten Prog-Tönen. Und die Band, die es am ehesten gegeben hätte – immerhin gab es schon einen Namen: XYZ, was für Ex-Zeppelin und Ex-Yes steht. Im Jahr 1980 kam es nach dem Tod von John Bonham zum Ende von Led Zeppelin als aktive Band. Im gleichen Jahr führte ein zufälliges Treffen zwischen Jimmy Page und dem Bassisten und Keyboarder von Yes, Chris Squire, zu Gesprächen über die Gründung einer möglichen neuen Band.

Chris Squire holte sich den ehemaligen Yes-Kollegen Alan White als Schlagzeuger ins Boot. Aber da noch ein Lead-Sänger benötigt wurde, hatten die Musiker die Spitzenidee, Robert Plant anzufragen. Tatsächlich probte der Zeppelin-Frontmann mit der Band, stieg aber schlussendlich aus und die Band brach auseinander, bevor ein Album aufgenommen werden konnte.

