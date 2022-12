Diese Songs haben Metallica noch nie live gespielt

Metallica waren schon immer eine Band, die in ihren Setlists ausgiebig die Lieder durchgewechselt hat. Seitdem James Hetfield, Lars Ulrich, Dave Mustaine und Ron McGovney den ersten Auftritt der Thrash-Metaller im Radio City im kalifornischen Anaheim absolviert haben, haben die US-Amerikaner zehn Studioalben veröffentlicht (mit GARAGE INC. und LULU sind es sogar zwölf). Insofern steht da einiges an Songmaterial zur Auswahl für Konzerte.

Solide Frühphase

Die Journalisten von „Loudwire“ haben sich nun der Frage gewidmet, welche Tracks Metallica noch nie live dargeboten haben. Dabei ist zum einen festzustellen, dass es insgesamt nur 16 Stücke sind, die das Quartett noch niemals auf der Bühne gezockt hat. Nicht mit in die Auswertung eingeflossen sind die Coverscheibe GARAGE INC. (1998) sowie die in Zusammenarbeit mit Lou Reed entstandene Platte LULU (2011). So wurden ausschließlich von der Gruppe selbst komponierte Songs gezählt. Ebenfalls nicht Teil der Wertung waren instrumentale Lieder — warum auch immer.

Was nun dabei zu beobachten ist, dass es Songs ab Mitte der Neunziger Jahre sind, die Metallica nie live performt haben. Das ist sicherlich damit zu erklären, dass am Anfang der Karriere sowieso nicht allzu viele Tracks zur Auswahl stehen. Insofern verwundert es nicht, dass Lars Ulrich und Co. sämtliche Stücke von KILL ‚EM ALL (1983) und RIDE THE LIGHTNING (1984) auf Live-Shows aufgeführt haben. Bei den drei nachfolgenden Werken MASTER OF PUPPETS (1986), …AND JUSTICE FOR ALL (1988) und dem Schwarzen Album (1991) liegt es sicher an der durchwegs hohen Songqualität, dass auch hiervon alle Lieder schon auf der Bühne gespielt wurden. So beginnt diese Auflistung bei der kontrovers diskutierten Alternative Rock-Phase der Formation…

Diese 16 Songs haben Metallica nie live gespielt:

LOAD (1996)

The House Jack Built

Cure

Thorn Within

Ronnie

RELOAD (1997)

Better Than You

Slither

Bad Seed

Where the Wild Things Are

Prince Charming

Attitude

ST. ANGER (2003)

Invisible Kid

My World

Shoot Me Again

Purify

HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT (2016)

Am I Savage?

Murder One

