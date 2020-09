„Diktatur“: Die Hälfte von Massacre verlässt die Band

Die Anzahl der Mitglieder bei Massacre aus Florida hat sich vor ein paar Tagen halbiert. Gitarrist Taylor Nordberg und Schlagzeuger Jeramie Kling (die beide auch in The Absence spielen) hatten sich der Death Metal-Band um Frontmann Kam Lee vor nicht mal einem Jahr angeschlossen. Nun haben sie die Nase gestrichen voll vom offenbar schwierigen Menschen Kam Lee und sprechen beim Abschied von einer „Diktatur“ sowie einer „ungesunden Beziehung“.

Ihr Trennungsschreiben lautet wie folgt: „Sowohl mit Bedauern als auch Erleichterung verkünden wir unseren Ausstieg bei Massacre. An jeden, der uns vor einem Jahr gewarnt hat, als wir uns der Gruppe anschlossen: Ihr hattet Recht. Es war ein Jahr mit schweren Höhen und Tiefen. Und unglücklicherweise ist es zu einem Arbeitsumfeld geworden, von dem wir nicht mehr länger ein Teil sein können. Was als eine Demokratie dargestellt wurde, entpuppte sich als Diktatur mit einem entsetzlichen Mangel an Kommunikation.

Paranoide Wahnvorstellung?

Wir werden nicht daneben stehen und an unseren Reputationen mittels kindischem Verhalten herumpfuschen lassen. Wir präsentieren uns als Profis und bringen 110 Prozent unseres Selbst in alle Projekte ein, die wir haben. 14 Songs haben wir für das neue Album der Band geschrieben und unsere Kontakte in der Industrie beigetragen. Selbige haben wir auf natürlich und organische Weise während unserer Jahre auf Tour erworben. Das alles nur, um beschuldigt zu werden, zu versuchen die Band an uns zu reißen, was eine paranoide Wahnvorstellung ist.

Es ist auch unglücklich, dass ein bestimmtes Individuum sich geweigert hat, mit uns am Telefon irgendeine Bandangelegenheit zu besprechen. So haben wir keine Wahl, außer uns aus dieser ungesunden Beziehung zurückzuziehen. Wir entschuldigen uns bei unseren Fans und denen von Massacre, dass sie nicht das neue Album zu hören bekommen, dass wir für die Gruppe geschrieben haben – zumindest nicht als Massacre-Album. Wir halten unsere Zeit, die wir mit [Bassist] Michael Borders verbracht haben, in Ehren und wünschen ihm alles Glück für seine zukünftigen Unternehmungen.“

Frontmann Kam Lee hat sich nur kurz zu den Anschuldigungen geäußert: Er habe keine Zeit um fiesen Gossip zu streuen, sondern müssen sich seiner Arbeit am neuen Massacre-Album widmen.