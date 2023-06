‘Die Country-Legende Dolly Parton hat es zum zweiten Mal auf Platz Eins der Rock Charts geschafft. Nach dem der Verkaufserfolg von ‘World On Fire’ die Single auf Platz Eins der Billboard Rock Digital Song Sales Charts gebracht hat, ist es wieder so weit.

Das Lied ‘Bygones’ mit Judas Priest-Sänger Rob Halford, und Mötley Crüe-Mitgliedern Nikki Sixx und John 5 hat sich gleich auf Platz Eins der Mediabase Classic Rock Songs-Charts platziert.

Die Musikerin meldete sich und sagte dazu: „Ich freue mich die Reaktion auf ‘Bygones’ zu sehen! Gleich auf Platz Eins der Rock Charts anzufangen ist so großartig und es macht das Ganze noch viel netter diesen Erfolg mit Rob, Nikki und John 5 zu teilen.“

Weiter sagt sie: „Ich muss auch meinen Co-Produzenten und Co-Songwriter anerkennen, Kent Wells, der mir geholfen hat das Lied zu Leben zu bringen. Ich bin ein glückliches Mädchen heute!“

I’m rockin’ with @iHeartRadio for the official World Premiere of my song “Bygones” (Feat. Rob Halford) with special guests @NikkiSixx and @john5guitarist! You can head to your favorite iHeartRadio Classic Rock station and blast it all day long 🎸🎶 pic.twitter.com/rXSeuBNM4O

— Dolly Parton (@DollyParton) June 16, 2023