Dolly Parton am 7. März 57th Academy Of Country Music Awards in Las Vegas

Country-Legende Dolly Parton will noch dieses Jahr ein Rock-Album herausbringen. Der Titel? ROCK STAR, natürlich. Die 77-jährige Sängerin, Songwriterin und Multiinstrumentalistin wurde erst vor Kurzem in die Rock and Roll Hall Of Fame aufgenommen. Den Platz hatte Parton zunächst mit der Begründung, einem anderen Genre anzugehören, einige Monate zuvor noch abgelehnt. Kein Wunder also, dass sie den Nun Doch-Einzug mit einem musikalischen Abstecher in die Welt des Rock ehrt.

ROCK STAR soll gegen Ende des Jahres erscheinen, hat aber bisher kein Release-Datum. Bereits bekannt ist allerdings, dass die Patentante von Miley Cyrus darauf einige große Rock-Hymnen covern wird, darunter 'Stairway To Heaven' (Led Zeppelin), '(I Can't Get No) Satisfaction' (Rolling Stones), 'Free Bird' (Lynyrd Skynyrd), 'Purple Rain' (Prince) und 'Open Arms' (Journey).

Ein waschechtes Rock-Album mit waschechten Rockern

Ganz alleine wagt sich Dolly Parton nicht an diese Klassiker der Rock-Geschichte heran. Damit die Platte so authentisch wie möglich wird, gibt es nicht nur zahlreiche gecoverte Rock-Songs zu hören, sondern auch eine Menge namhafter Kollaborationsgäste. Unter anderen unterstützen Judas Priest-Fronter Rob Halford, The Beatles-Mastermind Paul McCartney, Cher, Aerosmiths Steven Tyler, Fleetwood Mac-Sängerin Stevie Nicks, Pink, Steve Perry von Journey und auch Mötley Crüe Bassist Nikki Sixx die Sängerin.

Sixx teilte die Info über seinen Einsatz am Bass via Twitter seinen Fans mit: „Gestern habe ich auf einem Song für Dolly Parton den Bass eingespielt. Dann war ich im Fitness-Studio, um den Jetlag der Tour loszuwerden und etwas Familienzeit zu genießen. Hatte außerdem ein tolles Interview mit dem Sweden Rock Magazin, sie wollen vielleicht sogar etwas von meiner Straßenfotografie bringen.“

Played bass on a song for Dolly Parton yesterday. Been back in the gym again to beat the jet-lag from the tour and enjoying family time.Had a great interview with Sweden Rock magazine and they might even feature some of my street photography. 👍🏽 — 📷 (@NikkiSixx) March 23, 2023

Der Bassist scheint die Zeit nach dem Nordamerika-Teil der Mötley Crüe-Welttournee also sichtlich zu genießen und produktiv zu nutzen, ohne einen weiteren Gedanken an seinen Streit mit Carmine Appice zu verschwenden. Zuletzt waren beide in die Schlagzeilen geraten, da Appice Anschuldigugen gegenüber Sixx' Haupt-Band erhob. Daraufhin nannte der Hobby-Fotograf Appice einen „abgewrackten Schlagzeuger".

