Die finnischen Death Doom-Metaller Swallow The Sun haben ein neues Album angekündigt, das in nicht allzu ferner Zukunft erscheinen soll.

Seit dem 2021er-Album MOONFLOWERS war es ziemlich still um Swallow The Sun – bis vor einem Monat. Anfang Juli wurde der erste neue Song nach drei Jahren veröffentlicht. Dem soll schon in Bälde ein kompletter Langspieler folgen. Anfang Juli veröffentlichten die Finnen die Single ‘Innocence Was Long Forgotten’. Dem folgte vor wenigen Tagen ‘What I Have Become’ und die offizielle Ankündigung des neuen Studioalbums. SHINING soll am 18. Oktober 2024 via Century Media das Licht der Welt erblicken. Vorbestellt werden kann die Platte jetzt schon. Außerdem soll zwei Tage vor Release, also am am 16. Oktober, eine exklusive Show in…