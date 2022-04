Dream Theater veröffentlichen Iron Maiden-Cover-Album

Foto: Photography by Rayon Richards, Rayon Richards. All rights reserved.

Dass Dream Theater Fans von Iron Maiden sind, ist kein Geheimnis. Nun veröffentlichen die Amerikaner sogar eine Cover-Version des gesamten THE NUMBER OF THE BEAST-Albums. Es handelt sich dabei um Live-Aufnahmen, entstanden während eines Konzerts im Jahr 2002.

Im Pariser Théâtre de la Mutualité hatten die Progger damals alle acht Lieder des Iron Maiden-Albums von 1982 gespielt. 2005 waren die Aufnahmen in den Katalog des Band-eigenen Labels YtseJam aufgenommen worden, und jetzt werden sie über InsideOut Music neu veröffentlicht. Ab dem 10. Juni werden die Cover erstmals im Streaming und als Vinyl verfügbar sein.

Empfehlung der Redaktion Dream Theater gewinnen Metal-Grammy Metal Bei der gestrigen Grammy-Verleihung sicherten sich Dream Theater den Preis für die "Best Metal Performance". METAL HAMMER gratuliert! Da Dream Theater mit John Petrucci nur einen Gitarristen haben, ersetzten sie die zweite Gitarre samt Soli durch Keyboarder Jordan Rudess. Eine weitere Besonderheit des Auftritts ist die Interpretation von ‘Gangland’ im Jazz-Stil. Dream Theater bezeichneten Iron Maiden bereits häufiger als Vorbilder. Sänger James LaBrie bestätigte im vergangenen Jahr außerdem gegenüber dem kanadischen Magazin The Metal Voice, dass er einmal gefragt wurde, ob er Iron Maiden beitreten wolle. Nach dem Ausstieg von Bruce Dickinson suchte die Gruppe 1993 nämlich einen neuen Sänger.

Dream Theater hatten sich damals beim gleichen Management beworben, mit dem auch Iron Maiden zusammenarbeiteten. So sei Iron Maidens Management auf LaBrie zugekommen. Dieser beschrieb die Situation im Interview als seltsam, schließlich hatte er gerade sein erstes Album mit Dream Theater aufgenommen, IMAGES AND WORDS. Außerdem habe sich die gesamte Band bei der versuchten Abwerbung im selben Raum aufgehalten. „Ich habe einfach nein gesagt“, fasste LaBrie die Begegnung zusammen. Sein Grund: Dream Theater. „Ich will etwas erschaffen, über das ich sagen kann ‚Das war von Anfang an ich‘“, so LaBrie. Dennoch betonte er seinen Respekt für Bruce Dickinson, der längst wieder zurück bei Iron Maiden ist.