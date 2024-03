Der erste METAL HAMMER-Chefredakteur Charly Rinne blickt anlässlich des 40-jährigen Bestehens auf die abenteuerlichen Anfänge zurück.

METAL HAMMER: Wie bist du zum Musik-Journalismus gekommen? Charly Rinne: Es gab zum damaligen Zeitpunkt zu viele Lehrer, eine mögliche Arbeitslosigkeit war ein Thema. Daher habe ich nebenbei parallel zum Lehrerberuf Interviews und Rezensionen für Rock- und Stadtmagazine verfasst. Das stieß direkt auf positive Resonanz. In Lüdenscheid gab es das Magazin namens Musik Szene, das sich selbst als Konkurrenz zum…