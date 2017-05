Dying Fetus: Seht das Video zu ‘Panic Amongst The Herd’

Dying Fetus melden sich 2017 mit einem neuen Album zurück. WRONG ONE TO FUCK WITH erscheint am 23. Juni 2017. Jetzt haben die Death-Metaller ein Video zu ‘Panic Amongst The Herd’ veröffentlicht. Gewohnt verstörende Bilder, zu gewohnt brutalen Klängen.

Verfallt hier in Panik:

Die Tracklist von WRONG ONE TO FUCK WITH:

01. Fixated On Devastation

02. Panic Amongst The Herd

03. Die With Integrity

04. Reveling In The Abyss

05. Seething With Disdain

06. Ideological Subjugation

07. Weaken The Structure

08. Fallacy

09. Unmitigated Detestation

10. Wrong One To Fuck With