Dying Light 2: Die Zombie-Apokalypse kommt doch erst 2022

Der an Krebs leidende Mark Hoppus von den Pop-Punkern Blink-182 hat jüngst vermeldet, dass die Chemotherapie bei ihm anschlägt.

[Update vom 20.07.2021:] Vergangene Woche hatte Blink-182-Bassist Mark Hoppus mitgeteilt, dass er einen richtungweisenden Test mache, "bei dem sehr gut herauskommen könnte, ob ich lebe oder sterbe". Nun hat sich der Musiker erneut gerührt -- und kann angesichts des Testergebnisses beruhigt sein. Fazit: Die Chemotherapie schlägt an. Gute Nachricht So vermeldete Mark Hoppus am gestrigen 19. Juli: "Die Test deuten darauf hin, dass die Chemo funktioniert! Ich habe noch immer Monate voller Behandlungen vor mich, aber das sind die bestmöglichen Neuigkeiten. Ich fühle mich so dankbar und verwirrt und auch krank von der Chemo von letzter Woche. Aber das Gift,…