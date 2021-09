God Of War – Ragnarök: Viel Wirbel um das Thor-Design

auch interessant

Im Rahmen des vergangenen PlayStation 5-Showcase zeigten Sony und Entwickler Santa Monica Studio erste Spielszenen aus ‘God Of War: Ragnarök’. Auch der Antagonist des kommenden Ablegers – der nordische Donnergott Thor – wurde in diesem Zusammenhang enthüllt. Über dessen Auftauchen wurde bereits im Vorfeld des Trailers spekuliert. Von dem letztendlichen Design zeigt sich aber ein nicht geringer Teil der Spielergemeinschaft alles andere als überzeugt.

Der bierbäuchige Ase

Wie der Trailer von ‘God Of War: Ragnarök’ bereits offenbart hat, soll Kratos in dem Nachfolger zu ‘God Of War’ auf den nordischen Donnergott Thor treffen. Doch dieser ist – anders als von Metalsongs und Marvel-Filme gezeichnet – kein hühnenhafter Hammerschwinger. Stattdessen wird Odins Sohn im Spiel mit einer etwas „kräftigeren“ Statur präsentiert. Viele Fans der Reihe zeigen sich allerdings nicht von dem unerwarteten Charakterdesign überzeugt. Die reddit-Community diskutiert bereits fleißig über die Erscheinung von Kratos‘ Widersacher.

Demnach hätte wohl so mancher Fan lieber einen muskelbepackten Donnergott statt der beleibteren Version im fertigen ‘God Of War: Ragnarök’ gesehen. Kommentarlos bleibt dieser Umstand auch beim Entwickler nicht, denn die Reaktion der Spielerschaft ist bereits in entsprechende Kreise vorgedrungen. Auch eine Reaktion auf die Kritik ließ nicht lange auf sich warten.

Wie aus einem Interview von Gameinformer mit den beiden Entwicklern Eric Williams und Cory Barlog hervorgeht, bestünde die Intention hinter Thors ungewöhnlicher Erscheinung vor allem darin, eine optische Auffälligkeit zu schaffen, welche ihn bedrohlicher wirken ließe:

„Sie [stämmigere Personen – Anm. d. A.] sind sofort präsent. Und es liegt nicht immer an den Muskeln. Sie sind einfach eine menschliche Mauer. Das [Charakterdesign – Anm. d. A.] ist also eine göttliche Mauer […]“



Doch nicht nur auf Auftreten des Donnergottes sei bei der Designentscheidung von Belangen gewesen. Auch solle die Optik der Figur unmittelbar im Zusammenhang mit dessen Charaktereigenschaften stehen.

„Ich wollte, dass er sich fast wie ein erwachsenes Kind fühlt, als ob man, wenn man so viel Macht hat und diese Dinge tun kann, nicht wachsen wird. Das brauchst du auch nicht. Du tust einfach, was du willst.“

God Of War auf Amazon.de bestellen!

Ob sich eventuell verprellte Fans mit dieser Begründung zufrieden geben werden, bleibt wohl noch offen. Allzu viel verriet besagter Trailer ohnehin nicht über den konkreten Inhalt des Spiels. Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht ebenfalls noch nicht fest. Erscheinen soll das Sony-exklusive ‘God Of War: Ragnarök’ aber bereits im kommenden Jahr für PlayStation 4 und PlayStation 5.