Eddie Van Halen lud Ozzy Osbourne einmal ein, in seiner Band zu singen

auch interessant

Im trunkenen Zustand entsteht so manch verrückte Idee. Wäre eine dieser Eingebungen von Eddie Van Halen in der Vergangenheit in die Tat umgesetzt worden, dann hätte Ozzy Osbourne bei Van Halen gesungen. In einer Folge ‘Ozzy Speaks’ auf SiriusXM erzählte der Prince Of Darkness nämlich, dass der kürzlich verstorbene Gitarrist einmal bei ihm anrief und fragte, ob er in seiner Band singen wolle.

Die Geschichte der Black Sabbath-Legende und der Gitarren-Ikone reicht weit zurück. 1978 luden Black Sabbath für ihre Tournee Van Halen ein, die ihre Shows eröffnen sollten. Das trug dazu bei, dass die Welt mit der bahnbrechenden Spielweise von Eddie Van Halen in Berührung kam.

Eine spontane Schnapsidee

Ozzy erinnerte sich: „Man denkt, man hat alles gesehen. Dann kommt aus heiterem Himmel jemand mit einer so revolutionären Spielweise daher. Eddie spielen zu sehen – es war als würden sich seine Hände in eine Spinne verwandeln. Es war bemerkenswert. Er ließ es immer so aussehen, als wäre es so einfach.“