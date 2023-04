Eddie Van Halens Gitarre unter dem Auktionshammer

Sie könnte eine der wertvollsten Gitarre aller Zeiten werden: Die E-Gitarre, die der verstorbene Van Halen-Gitarrist Eddie Van Halen im berühmten Musikvideo zu ‘Hot For Teacher’ spielt, soll nun per Auktion seinen Besitzer wechseln. Die Kramer C0176 war in den Jahren 1983 und 1984 im Besitz des aus Holland stammenden Musikers.

Eddie Van Halens Gitarre wird versteigert

Das um 1982 gebaute Stück kann bei Sotheby's ersteigert werden, die Auktion läuft bereits. Das Eröffnungsangebot liegt bei rund 1.8 Millionen Dollar. Es wird aber erwartet, dass die Gitarre um die zwei bis drei Millionen einbringen könnte, was sie zu einer der teuersten und wertvollsten Gitarren aller Zeiten machen würde.

Die Gitarre wurde gegen 1982 von dem Kramer Guitars Mitarbeiter Paul Unkert extra für Van Halen handgefertigt und in dem typischen schwarz-weiß-roten Farbschema von Eddies Frankenstrat gestaltet. Angeblich soll Eddie diese Gitarre Jahre später an den Schlagzeugtechniker Gregg Emerson verschenkt haben. Dieser gab die Gitarre wohl an seinen Neffen weiter, der sie an Neals Music in Huntington Beach verkaufte. Das kalifornische Musikinstrumentengeschäft offerierte die Gitarre daraufhin an seinen jetzigen Besitzer, der sie nun zur Auktion freigab.

Ein ganzes Fanpaket

Das zu ersteigernde Paket von Sotherby beinhaltet aber nicht nur das ikonische und extra an Eddies Gitarrenstil angepasste Instrument. Zusammen mit einem Herkunftszeugnis und einer signierten Eddie Van Halen Fotografie sind auch die weißen Handschuhe und die Zwangsjacke, die Van Halen im Musikvideo zu 'Hot For Teacher' trägt, im Lieferumfang enthalten. Noch bis zum 18. April kann man auf dieses Mega-Fan-Paket bieten. Dann schließt die Auktion für Gebote.

‘Hot For Teacher’ gehört zu den bekanntesten Songs des legendären Van Halen-Quartetts. Es erschien auf Van Halens sechstem Studioalbum 1984 und war nach ‘Jump’, ‘I’ll Wait’ und ‘Panama’ die vierte Single-Auskopplung der Platte.

