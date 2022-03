Editorial METAL HAMMER 04/2022: Totgesagte rocken länger

Werte Headbangende,

wer von euch vor 40 Jahren die Geburtsstunde von SCREAMING FOR VENGEANCE und THE NUMBER OF THE BEAST miterlebte, hat beide Alben mit hoher Wahrscheinlichkeit auf seinem Plattenspieler, womöglich seinem Kassettenrekorder aufgedreht. Erstmals digital auf dem neuen Medium CD gab es die Platten erst vier beziehungsweise fünf Jahre später – dass wir heute noch so selbstverständlich von „Platten“ sprechen, unterstreicht, wie generationsübergreifend prägend das Vinylformat war und – nach knapp zwei Jahrzehnten Dornröschenschlaf – wieder ist.

Blaupausen

Egal, auf welchem Trägermaterial: Was Judas Priest und Iron Maiden 1982 in die Welt gesetzt haben, ist längst zur unsterblichen Blaupause für Heavy Metal geworden. Die Eisernen mussten auf THE NUMBER OF THE BEAST beweisen, mit ihrem neuen Sänger Bruce Dickinson an die beiden vorherigen Glanztaten anknüpfen zu können, und Tipton, Downing, Halford und Co. breiteten die stählernen Flügel aus, um einen so gewaltigen wie nachhaltigen Satz nach vorne zu machen. SCREAMING FOR VENGEANCE ist ihr bis heute erfolgreichstes Album. Frank Thießies beleuchtet die Genese beider Metal-Meilensteine – um im Vorbeigehen das letzte große Geheimnis hinter ‘You’ve Got Another Thing Comin’’ zu klären… Denn wie sollte der Song noch mal wirklich heißen?

Exklusivbesuch bei Abbath

Apropos exklusiv: Nur in dieser METAL HAMMER-Ausgabe erhaltet ihr erste Infos über das neue Album von Stephan „Der W“ Weidner, und nur unser Gunnar Sauermann hat es geschafft, zu Olve „Abbath“ Eikemo vorzudringen, um mit ihm über das neue Album DREAD REAVER, seinen Gesundheitszustand und sein chaotisches Wesen zu sprechen. Remember where you read it first!

