Editorial METAL HAMMER 05/2023

Ob Black-, Doom-, Thrash Metal oder Hard Rock: In dieser Woche liefern Bands wie The Raven Age, Arkona, Metallica, Moor oder Veil Of Maya neue Musikvideos ab.

In dieser Woche feiern nicht nur ein paar große Alben ihre Veröffentlichung, sondern auch starke Musikvideos von unter anderen Kvelertak, The Dark Side Of The Moon, Devildriver und natürlich den Herren der Stunde: Metallica! Gruseliges Kurzfilmmaterial liefern die russischen Black-Metaller Arkona mit dem achtminütigen Video zu ‘Kob’ ab. Am 16. Juni erscheint das gleichnamige Album. https://youtu.be/If6o5Z1Aj8U Die neue Supergruppe The Dark Side Of The Moon präsentiert das Musikvideo zur ‘League Of Legends’-Single ‘Legends Never Die’. Das Filmsoundtrack-Debüt METAMORPHOSIS erscheint am 12. Mai via Napalm Records. https://youtu.be/sSSUfiD47_I Der ehemalige Slayer- und jetzige Testament-Schlagzeuger Dave Lombardo bringt in diesem Monat sein Soloalbum…