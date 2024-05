Editorial METAL HAMMER 06/2024

Liebe Metalheads,

Saltatio Mortis sind auf einer Reise. Musika­lisch haben sie in den zurückliegenden Jahren viele Felder abgegrast; mit FINSTERWACHT kehren sie ein Stück weit zu ihren Wurzeln zurück. Zum einen musikalischer Natur: Folk, Mittelalter und Epik werden auf dem neuen Album großgeschrieben. Zum anderen inhaltlich, denn die Band-Mitglieder sind Rollenspieler mit Leib und Seele – und bei FINSTERWACHT erfüllen sie sich den Traum, mit den Machern der legendären ‘Das Schwarze Auge’-Reihe zusammenzuarbeiten.

Spielfreude

Entstanden ist nicht nur ein Album, sondern obendrein auch ein Roman, ein Spiel, eine eigene Welt – ausreichend Stoff, um in einer ausführlichen Titelgeschichte darin einzutauchen! Die auserkorene METAL HAMMER-Schicksalsgemeinschaft Annika Eichstädt und Tom Lubowski verrät euch ab Seite 16 alles zum monumentalen Mittel­alter Metal-Werk sowie dem jahrzehnte­langen und tiefgreifenden Einfluss von Pen-And-Paper-Rollenspielen wie ‘Das Schwarze Auge’ oder ‘Dungeons And Dragons’ auf die Metal-Szene.

Nur mit dieser METAL HAMMER-Ausgabe gibt es außerdem eine exklusive Saltatio Mortis-7“-­Single – da das Album FINSTERWACHT nicht auf Schallplatte erscheint, bekommt ihr die drei enthaltenen Songs nur hier auf Vinyl, obendrein in einzig­artigen und unveröffentlichten Versionen! (angefixte Abonnenten wenden sich bitte vertrauensvoll an unseren Leserservice unter abo@metal-hammer.de).

Live-Kult

Kaum weniger nerdig und trotzdem (oder doch: deswegen) zentral für den Klang von Heavy Metal ist die Geschichte der Orange-Verstärker. Volontär Simon ­Ludwig hat sich (ab Seite 52) mit den legendären Amps auseinandergesetzt – perfekt passend kurz vor dem Desertfest Berlin, welches Ende Mai stattfindet. Damit ist die Festivalsaison endgültig angelaufen, nachdem erste Frühjahrsboten bereits die Hallen beschallten: METAL HAMMER war für euch unter anderem auf dem Dark Easter Metal Meeting in München, dem Inferno im norwegischen Oslo und beim kultigen Keep It True – wie es war, lest und seht ihr in unserer Live-Strecke ab Seite 102.

Vorfreude herrscht nicht nur auf die Open Air-Saison, sondern auch die im weiteren Jahresverlauf anstehenden Album-Releases. Powerwolf veröffentlichen mit ‘1589’ einen ersten, mächtigen Höreindruck von WAKE UP THE WICKED; auf Seite 34 nehmen sie euch mit zu den Dreharbeiten des zugehörigen Videoclips. Mehr noch: In der Heftmitte findet ihr den ersten von vier Teilen eines gigantischen Maximum Posters vom Album-Cover – jeden Monat gibt es einen weiteren, exklusiv in METAL HAMMER.

Höhepunkt

Neben vielen schwermetallischen Albumveröffentlichungen (von unter anderem Kerry King, Apocalyptica, Evergrey und Slash) blicken wir auch diesen Monat wieder zurück auf 40 Jahre METAL HAMMER: Ex-Chefredakteur Peter Burtz prägte das Magazin in den frühen Neunziger Jahren, bevor er mit Paradise Lost, Schnappi und der ‘Gerd-Show’ (‘Der Steuersong’, 2002) Deutschlands Charts auf links drehte. Mehr zu seiner einzigartigen Biografie ab Seite 25!

Nächsten Monat steht dann ein (weiterer) Höhepunkt unseres Jubiläums­jahrs an: In unserer extradicken 500. Ausgabe (zählt nach …!) küren wir die 500 besten Metal-Alben! Wer es verpasst, darf hinterher nicht mitdiskutieren – geht besser kein Risiko ein und schnappt euch eines unserer günstigen Abomodelle unter www.metal-hammer.de/abo. Nun aber erst mal viel Spaß mit METAL HAMMER-Ausgabe 499.

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.