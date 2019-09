Ehemalige Judas Priest-Mitglieder geben gemeinsames Konzert

Ein Abend voller klassischer Judas Priest-Lieder: K.K. Downing, Les Binks und Tim „Ripper“ Owens, die alle einst bei Judas Priest musizierten, werden am 3. November in Wolverhampton, Großbritannien gemeinsam mit Megadeth-Bassist David Ellefson ein Set spielen. Eröffnet wird der Abend im K.K.’s Steel Mill vom ehemaligen Iron Maiden Sänger Blaze Bayley.

Anschließend wird Ellefson unter anderem mehrere Titel aus seiner jüngsten Solo-Veröffentlichung SLEEPING GIANTS spielen, bevor das einmalige Konzert mit dem Priest-Set seinen Höhepunkt findet. Weiterhin gibt es ein VIP-Event anlässlich Ellefsons im Juli veröffentlichter Biografie ‘More Life With Deth’. Hier haben Teilnehmer die Chance sich ihre Bücher signieren zu lassen und bei der anschließenden Frage-und Antwort Runde mit dem Megadeth-Bassisten, K.K. Downing und Thom Hazaert – dem Co-Autor der Biografie – ins Gespräch zu kommen.

‘More Life With Deth’ – Biografie

Weiterlesen K.K. Downing wird Autobiografie veröffentlichen K.K. Downing ist das erste Originalmitglied von Judas Priest, das sich nun dazu entschieden hat seine Erfahrungen schriftlich niederzulegen und eine Autobiografie zu veröffentlichen. Ellefson spricht in seinem neuen Buch sehr offen über die Bedeutung von Judas Priest für seine frühere musikalische Laufbahn. Insbesondere das Live-Album UNLEASHED IN THE EAST habe ihn sehr geprägt: „So sollte Heavy Metal aussehen und klingen! Dieses Album hat mit seinem kraftvollen Cover genau die Aufregung eingefangen, die ich für eine neue Ära der Musik empfand“, erklärt Ellefson seinen Wechsel von den amerikanischen Hard Rock Wurzeln hin zum British Heavy Metal. Dass die Musiker jetzt in dieser Konstellation ein Konzert geben, erklärt sich schon durch die langjährige Freundschaft mit dem ehemaligen Judas Priest Sänger K.K. Downing, die seit den gemeinsamen Touren beider Bands besteht.

„Ultimatives Metal-Familientreffen“

„Dieses Konzert bietet eine tolle Möglichkeit, wieder mit sehr lieben und talentierten Metal-Legenden auf der Bühne zu stehen“, so Downing. Die Kombination dieser Ikonen würde für eines der aufregendsten Konzerte dieses Jahres sorgen: das „ultimative MegaPriest Fest“, wie er selbst sagt. Auch Ripper und Ellefson teilten sich in den letzten zehn Jahren die Bühnen auf der ganzen Welt. „Diese Konstellation, zusammen mit Les Binks – der für meine Generation der ultimative Double Bass-Schlagzeuger war, ist das absolute Metal-Familientreffen“, erklärt Ellefson abschließend.

