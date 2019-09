Eines der besten „Star Wars“-Spiele wird neu aufgelegt

Die Fans wurden erhört und müssen „Cyberpunk 2077“ nicht alleine spielen. Ein Multiplayer-Modus soll nämlich kommen.

Wenn „Cyberpunk 2077“ endlich am 16. April 2020 erscheint, können Spieler auf der ganzen Welt in das Action-RPG von CD Projekt Red eintauchen und in der fiktiven Stadt Night City ihr Unwesen treiben. Anfangs nur alleine, später dann allerdings auch mit Freunden. Der Multiplayer kommt So ist „Cyberpunk 2077“ zwar ein reines Singleplayer-Spiel, die Entwickler haben allerdings in der Vergangenheit durchblicken lassen, dass man Multiplayer-Optionen erforsche. Der Fokus liegt aber erst einmal voll und ganz auf einer erstklassigen Einzelspielererfahrung. Nichtsdestrotz wurde der Multiplayer-Modus jetzt schon offiziell bestätigt und er wird irgendwann nach der Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077“ nachgereicht. Allerdings soll…