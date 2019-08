Zwei der schwersten Disney-Spiele aller Zeiten erhalten eine Neuauflage

„Disney Classic Games: Aladdin & The Lion King“ erscheint im Herbst 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Weiterlesen Das sind die besten Spiele im Retro-Look Neue Spiele im alten Gewand: Hier kommt unserer Auswahl der besten Games im Retro-Look. „Aladdin“ und „The Lion King“ zählen bis heute zu den besten, aber auch schwersten und frustrierendsten Disney-Spielen aller Zeiten. So viel Spaß die Games auch machen, so sehr möchte man auch schreien, wenn schon wieder „Game Over“ über den Bildschirm flimmert. Bei „The Lion King“ gibt es beispielsweise den extrem frustrierenen Abschnitt mit der Tierherde oder den mit den Affen, die Simba scheinbar willkürlich durch die Luft zu schmeißen scheinen. Schon beim Tippen dieser Zeilen kocht der Frust in uns wieder hoch und wir brauchen erst einen kurzen Moment, um uns zu beruhigen…

Neuauflage im Herbst

Weiterlesen Neue Games 2019: Diese Spiele-Highlights erscheinen in der zweiten Jahreshälfte Wir stellen euch hier die wichtigsten und interessantesten Spiele-Neuerscheinungen des Jahres 2019 vor. Aber wir sind auch hart im Nehmen und bereit, uns erneut diesen superschweren Spielen zu stellen. Das trifft sich, denn noch in diesem Jahr wird es eine Neuauflage beider Spiele in einer Sammlung unter den Namen „Disney Classic Games: Aladdin & The Lion King“ geben. Dabei wurden nicht nur einfach beide Games fit für moderne Systeme gemacht, sondern die Entwickler Nighthawk Interactive und Digital Eclipse haben viel Liebe in das Projekt gesteckt:

Beide Titel erstrahlen im Full-HD-Glanz und in den Display-Einstellungen stehen diverse Bildschirmfilter und Optionen zur Verfügung, mit denen die grafische Qualität verändert bzw. verbessert werden kann. Auch liegen „Aladdin“ und „The Lion King“ in verschiedenen Fassungen vor, ledliglich die SNES-Version beider Spiele scheint zu fehlen. Dafür liegt der Sammlung aber auch eine bis heute unveröffentlichte „Trade Show“-Demo von „Aladdin“ bei.

Weiterlesen „Peace Island“: In diesem Spiel müsst ihr als Katze die Welt retten – vor Aliens Adventure, Open World Die Welt braucht mehr Cat Content! Das hat sich auch ein Entwickler gedacht und das Spiel „Peace Island“ ins Leben gerufen, bei dem man in die Rolle von Katzen schlüpft. Zusätzlich wurden beide Spiele um zwei neue Funktionen erweitert: „Watch Mode“ lässt euch zu einer beliebigen Stelle des Titels springen und direkt dort einsteigen und mit „Rewind“ könnt ihr die Zeit zurückdrehen. Das ist aus heutiger Sicht sehr praktisch, da beide Spiele bockschwer sind und viel Frustpotenzial haben. Abgerundet wird die Sammlung durch einen Musikplayer und das Museum, das einen Blick hinter die Kulissen gewährt.

Trailer

