Eisbrecher, Doro und die Polizei

Iron Maiden bestätigen die vier Deutschland-Ersatztermine für Sommer 2021 plus einen Zusatztermin in Frankfurt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

[Update vom 27.10.2020] Aufgrund der außergewöhnlichen Nachfrage nach Tickets für ihre bereits angekündigten (und weitgehend ausverkauften) Großkonzerte in Deutschland kündigen Iron Maiden eine fünfte Stadion-Show auf ihrer geplanten "Legacy Of The Beast"-Tour 2021 an. Dies wird am 6. Juli 2021 im Deutsche Bank Park in Frankfurt sein. [Update vom 14.10.2020] Die Iron Maiden-Konzerte, die im Rahmen der Legacy Of The Beast-Tournee nächstes Jahr stattfinden werden, eröffnen hierzulande Airbourne und Lord Of The Lost. Eine Ausnahme bildet die Show am 13. Juni in der Bürgerweide in Bremen. Dort werden Lord Of The Lost nicht mit dabei sein. Stattdessen wurde für diesen…