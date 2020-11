Eisbrecher veröffentlichen ‘Out Of The Dark’-Video

auch interessant

Es zählt unter Musikern zu den unbestrittenen Königsdisziplinen, aus Hits vergangener Tage eigene Versionen zu erschaffen. Mit ihrem neuen Album SCHICKSALSMELODIEN perfektioniert die deutsche Gothic-/Industrial-/Rock-/Metal-Formation Eisbrecher den Spagat aus geschichtsträchtigen Vorlagen und eigenen Trademarks. Mit Erfolg. Das Album stieg vor einigen Tagen auf #4 in den deutschen Charts ein und beansprucht damit eine für ein Cover-Album überdurchschnittlich hohe Platzierung für sich.

Nun ist mit dem Falco-Cover ‘Out Of The Dark’ eine weitere Single daraus erschienen.

„Vier gewinnt“, freut sich Sänger Alex Wesselsky über den Chart-Erfolg, und bedankt sich bei allen Fans, Supportern und Freunden. „Zum Glück sind wir ,vier‘rückt. Die Platzierung hat uns gerade noch gefehlt, um die Reihe von 1 bis 6 in der Charts-Hitlist komplett zu machen. So geht das! Wir gratulieren den Ärzten, dem Boss und den Puren zu den Treppchenplätzen. Danke an alle für euren Support!“

Weiterlesen Im ewigen Eis mit Eisbrecher + Faelder, Hannover, Swiss Life Hall, 4.5.2019 NDH Der Checker ist "in the hall", und das am heutigen Abend in Hannover im Rahmen der recht kleinen "Ewiges Eis"-Tournee von Eisbrecher. Auf SCHICKSALSMELODIEN runderneuern Eisbrecher insgesamt 14 Songs von Bands und Künstlern, die allesamt auch das künstlerische Schaffen und die Jugend der Eisbrecher-Musiker beeinflusst haben. Die neue Single ‘Out Of The Dark’ ist dafür ein Paradebeispiel, wie Noel Pix erklärt. „Falco habe ich noch zu Lebzeiten live erleben dürfen, 1985 in München in der Alabamahalle im Rahmen der ,Falco 3‘-Tour.

SCHICKSALSMELODIEN bei Amazon

Traditionelles Eisbrecher-Album

Damals ging es gerade mächtig los für den ersten englisch-deutsch rappenden österreichischen Megastar. Er schaffte es, die dröge deutsche Sprache scharf und sexy klingen zu lassen. Eine Eisbrecher-Version seines mythischen, letzten Hits musste einfach sein. Wie kein Zweiter hat er jene, besondere Art deutschsprachiger Musik geprägt, die uns bei Eisbrecher so sehr gefällt. Witz, Charme, Dada, Gaga, Herz und Schmerz, Drama und Ironie!“