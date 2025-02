Epica haben nicht nur eine neue Single am Start, sondern auch das Datum für die Veröffentlichung ihres kommenden Studioalbums bekanntgegeben.

Schon seit Ende 2024 füttern Epica ihre Fans mit Häppchen zu ihrem neunten Studioalbum, nun ist es offiziell. Das neue Werk trägt den Titel ASPIRAL und soll am 11. April 2025 via Nuclear Blast veröffentlicht werden. Darauf enthalten sind elf brandneue Lieder – darunter auch die erste Single-Auskopplung ‘Arcana’, die bereits Mitte November letzten Jahres erschienen ist. Mit der Albumankündigung präsentieren die Niederländer gleich noch Single Nummer zwei: ‘Cross The Divide’ ist der Opener von ASPIRAL. „Der Albumtitel stammt von der gleichnamigen Bronzeskulptur des polnischen Bildhauers und Malers Stanisław Szukalski aus dem Jahr 1965 und steht für Erneuerung und Inspiration…