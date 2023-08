Epica: Simone Simons sieht keine Seele in KI-Kunst

Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.

Menschen brauchen Menschen

In einem Interview mit EMP während dem Summer Breeze äußerte die Frontfrau von Epica, Simone Simons, ihre Bedenken über den Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Musik. In dem Interview sagte Simons, dass sie der Überzeugung ist, dass „Kunst von tatsächlichem Fleisch und Blut geschaffen werden muss“, und dass KI nicht mit menschlicher Kreativität konkurrieren könne.

Empfehlung der Redaktion Epica erschaffen eigenes Universum Symphonic Metal 2022 jährt sich das Epica-Band-Jubiläum zum zwanzigsten Mal. Für die Band ist es ein Grund, ein ganz besonderes Projekt ins Leben zu rufen. „Manche machen sich größere Sorgen als andere. Ich selbst versuche, mich so gut wie möglich anzupassen. Schließlich kann man es sowieso nicht aufhalten. Und ich denke, wir sollten versuchen, es zu unserem Vorteil zu nutzen. Ich versuche jedoch, mich deswegen nicht zu sehr verrückt machen zu lassen. Ich glaube letztendlich, dass Menschen Menschen brauchen.“

Simone Simons‘ Äußerungen sind Teil einer wachsenden Debatte über die Rolle von KI in der Musikindustrie. Einige Menschen glauben, dass KI das Potenzial hat, die Musikproduktion zu revolutionieren, während andere befürchten, dass sie zum Ende der menschlichen Kreativität führen könnte.

„Eines unserer Crew-Mitglieder hat die Stimme von Pink verwendet, um ‘Abyss Of Time’ zu singen, und er hat es mir geschickt, nach dem Motto ‚Schau, Pink singt dein Lied‘. Anfangs habe ich nicht einmal erkannt, dass es Epica ist. Und dann dachte ich, ah, das ist die Stimme von Pink, aber trotzdem hört man, dass keine Seele darin ist. Es klingt noch immer künstlich. Die Emotion kann man nicht vortäuschen. Aber man kann Texte schreiben. Empfehlung der Redaktion Epica: Am Ende der Zeit Symphonic Metal Warum das neue Epica-Album OMEGA philosophisch ist und welches Ende es andeutet, erklären Simone Simons und Mark Jansen im Gespräch. Also für die Niederländer, die das Sinterklaas-Fest feiern, bei dem man für seine Familie und Freunde kleine Reime schreiben muss und eine ganze Woche lang jeden Abend daran arbeitet, kann man einfach KI bitten, es für einen zu erledigen.“

Simone Simons glaubt dennoch an Vorteile

Laut der niederländischen Musikerin birgt KI einige Vorteile: Sie könne neue Melodien, Harmonien und Texte generieren, wodurch menschliche Musiker andere kreative Aspekte betonen können. Auch die Analyse von Musik und Mustererkennung mittels KI könne die Arbeit der Musiker verbessern.

Dennoch bestehen Risiken: Es könnte zu standardisierter oder einfallsloser Musik führen und menschliche Musiker könnten verdrängt werden. Die Auswirkungen von KI auf die Musik sind Simons Meinung noch unklar, aber die Technologie habe das Potenzial, die Musikgestaltung und -rezeption zu verändern.

