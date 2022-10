Equilibrium und Robse Dahn gehen getrennte Wege

Die bayerischen Metaller Equilibrium haben einen personellen Abgang zu verzeichnen. So ist Frontmann Robse Dahn raus. Laut dem offiziellen Statement der Band habe sich die Symbiose der verschiedenen Musiker nicht mehr so angefühlt wie früher. Daher sei man nach mehreren Gesprächen mit Dahn zu dem Entschluss gekommen, nicht mehr gemeinsam weiterzumachen.

Neues Kapitel

„Letztes Jahr markierte zwanzig Jahre Musikmachen — zusammen mit weltweiten Abenteuern“, beginnt die Mitteilung. „Während dieser zwei Jahrzehnte haben wir uns weiterentwickelt, sind vorangeschritten und gereift — nicht nur als Individuen, sondern auch als Band. In den letzten Jahren wuchs in uns jedoch das Gefühl, dass sich die einst so großartige Symbiose von Musikern in Richtungen entwickelt, die sich nicht auf die gleiche Art wie früher richtig anfühlten. Nach mehreren Konversationen und extrem schweren Herzens war es unsere Entscheidung, dass sich Equilibrium und Robse trennen.

Wir verstehen, dass diese Veränderung manche von euch frustriert. Doch eine Veränderung ist auch eine Chance. Seit dem ersten Tag war unser Ziel, das beste musikalische Erlebnis abzuliefern, das wir können. Seid versichert: Wir werden unser Bestes geben, um dieses Ziel zukünftig zu erfüllen und auf ein neues Level zu heben. Alle angekündigten und bestätigten Konzerte werden gespielt, entweder mit einem Gastsänger oder einem neuen Equilibrium-Mitglied. Wir sind äußerst dankbar und werden für immer all die unvergesslichen Augenblicke in Ehren halten, die wir mit Robse in all den Jahren erlebt haben. Und wir wünschen ihm alles Gute für seine künftigen Projekte. Wir selbst haben bereits angefangen, an neuem, aufregendem Material zu arbeiten und können es nicht erwarten, es euch zu zeigen.“

